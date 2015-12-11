Украина и Кипр внесли изменения в антиофшорную конвенцию

Министр финансов Украины Наталия Яресько и министр энергетики, торговли, промышленности и туризма Республики Кипр Йоргос Лаккотрипис подписали протокол о внесении изменений в Конвенцию между правительством Украины и правительством Кипра об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений по налогам на доходы.

Как передает корреспондент УНИАН, церемония подписания документа состоялась в рамках официального визита в Украину президента Кипра Никоса Анастасиадиса.

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Как сообщал УНИАН, в декабре 2014 года Кабинет министров Украины одобрил законопроект, предусматривающий денонсацию Конвенции и протокола между правительством Украины и правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы, однако он так и не был принят.

15 июля 2015 г. Яресько заявила, что Украина договорилась с Кипром о пересмотре соглашения о налогообложении между странами в рамках борьбы с выведением капиталов в офшоры.

«После очень длительных переговоров мы, наконец, сделали важный шаг в борьбе с выведением капиталов в оффшоры: договорились с правительством Кипра о пересмотре ставок в рамках конвенции об избежании двойного налогообложения с этой страной. Указанные условия налогообложения соответствуют рекомендациям ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития - УНИАН)», - сообщила она.

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Справка УНИАН. Конвенция об избежании двойного налогообложения с Кипром и протокол к ней были подписаны 8 ноября 2012 года в Никосии и ратифицированы парламентом в июле 2013 года. Согласно документу, предприниматели обеих стран получили гарантии, что прибыли, полученные от предпринимательской деятельности на территории другой страны, а также из источников в этой другой стране в виде дивидендов, процентов и роялти, не подлежат двойному налогообложению.