Минфин РФ из-за дешевеющей нефти хочет перейти на режим экономии

Федеральный бюджет России на 2016 год требует корректив. Риски увеличения дефицита существуют не только при сохранении цен на нефть на уровне 40 долларов за баррель, но и при ее подорожании до 50 долларов. Учитывая эти факторы, Минфин РФ предлагает начать экономить средства.

Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на документы министерства.

В ведомстве считают, что необходимо секвестировать бюджет на пять процентов, увеличить доходы от приватизации до триллиона рублей, заморозить капитальное строительство и сэкономить 557 миллиардов рублей антикризисных резервов (они получились за счет заморозки пенсионных накоплений и уменьшения дефицита в 2015 году). Их предлагается использовать только в экстренных случаях.

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В ведомстве приготовили два сценария. В первый заложена стоимость нефти в 50 долларов. В этом случае казна недоберет 750 миллиардов рублей, дефицит достигнет 4,1 процента ВВП (3,2 триллиона рублей), а в Резервном фонде останется 600 миллиардов рублей к концу 2016 года. Причина выпадения доходов — в коррекции курса рубля. Минэкономразвития прогнозировало, что при 50 долларах за баррель доллар будет стоить в среднем 63,3 рубля. В Минфине считают иначе — 58,5 рубля. Кроме того, доходы могут снизиться из-за падения объемов экспорта нефти и газа и необходимости наращивать финансирование Пенсионного фонда.

При нефти за 40 долларов бюджет теряет 1,6 триллиона, дефицит превышает пять процентов ВВП, а в Резервном фонде остается 200 миллиардов рублей. Минэкономразвития ждет, что доллар в этом случае будет стоить 72,6 рубля, Минфин — 65,8 рубля.

Федеральный чиновник рассказал изданию, что ситуация складывается хуже, чем указано в консервативном сценарии. Российская нефть Urals стоит 37 долларов за баррель. Не исключено, что она может провалиться на короткое время до 20 долларов, считает он.

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9 декабря премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что у России есть план В и даже план С на случай неблагоприятной нефтяной конъюнктуры. Он подчеркнул, что позиция правительства является «абсолютно реалистичной».

Днем ранее цена барреля эталонной марки нефти Brent упала ниже 40 долларов впервые за шесть лет.