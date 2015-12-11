МВФ: "российский" долг не станет препятствием для сотрудничества с Украиной

Наличие нереструктуризированного долга Украины перед Российской Федерацией в объеме 3 млрд долл. не станет препятствием для продолжения сотрудничества между Украиной и ее ключевым кредитором - Международным валютным фондом в случае, если Украина будет и далее выполнять условия совместной работы и условия кредитования украинской экономики.

Об этом в ходе пресс-конференции в Вашингтоне сказал заместитель директора Департамента МВФ по вопросам стратегии и политики Хью Бреденкамп.

«Все нужно смотреть в зависимости от страны и каждого конкретного случая. Однако если выполняются условия, которые согласованы с нами, тогда Совет директоров может продолжать политику кредитования страны», - сказал Бреденкамп.

Читайте такжеУкраина готова судиться с Россией по вопросу долга - Яценюк

Как сообщал УНИАН, ранее агентство Bloomberg сообщило, что Международный валютный фонд смягчил требования в своей политике кредитования стран, имеющих долговые проблемы, в том числе по суверенному долгу. Такое решение Фонда позволит ряду стран, в первую очередь Украине, продолжить сотрудничество с МВФ даже при условии невыплаты долгов – в частности, долга Украины перед Российской Федерацией в размере 3 млрд долл., который так и не был реструктуризирован.

Украина и Комитет кредиторов 27 августа достигли соглашения о реструктуризации части государственного долга общим объемом 18 млрд долл., которая предполагает полное списание 3 млрд долл., отсрочку платежей по телу кредита в сумме 8,5 млрд долл. на 4 года, а также фиксирование ставки купона по всем бондам на уровне 7,75% годовых.

В периметр реструктуризации также вошел кредит, полученный Украиной в рамках договоренностей между президентом РФ Владимиром Путиным и тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем в декабре 2013 года. Кредит был выдан посредством выкупа евробондов Украины на 3 млрд долл. через Ирландскую фондовую биржу, что приравнивает его к коммерческому, однако российская сторона настаивает, что данный заем является межгосударственным, поскольку покупателем облигаций был российский государственный фонд.

14 октября большинство кредиторов поддержали предложенные Украиной условия обмена облигаций и приняли условия обмена облигаций на новые бумаги со сроком погашения начиная с 2019 года.

Российская сторона не приняла условий Украины и не выдвигала своих предложений по урегулированию долгового вопроса.

Читайте такжеПутин поручил Минфину подать в суд на Украину за невыплату долга по "займу Януковича"

При этом ключевой кредитор Украины - Международный валютный фонд не раз призывал Киев и Москву начать прямые переговоры по долгу.