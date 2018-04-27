Баланс недели: отчет Яценюка, деньги и советы США, возвращение инфляции

Премьер-министр Арсений Яценюк и другие члены правительственной команды посвятили минувшую неделю отчетам об итогах годового руководства экономикой и социальной сферой. Министры обращали внимание на свои скромные успехи и указывали на первые ростки экономического оздоровления, а многочисленные оппоненты и, в первую очередь, партнеры по властной парламентской коалиции, обращали внимание на провалы и просчеты.

Результаты этой экзаменационной сессии оказались противоречивыми. Оппоненты правительства, воспользовавшись завершением годичного иммунитета Кабинета Яценюка, начали в Раде сбор подписей за правительственную отставку и заполонили улицы Киева многозначительным предупреждением «Беги, кролик, беги!»

Яценюк к этой просьбе не прислушался и в пятницу в наступательной манере провел в парламенте презентацию достижений и планов центральной исполнительной власти на 2016 год, которая закончилась безобразной выходкой представителя пропрезидентской фракции. Драка в стенах Рады между депутатами властной коалиции, с одной стороны, показала важность стабильности правительства в нестабильной политической среде, а с другой, – шаткость нынешней исполнительной и законодательной власти в стране.

Пятничный отчет премьер-министра в парламенте вновь обратил внимание на основную проблему украинского политикума: неспособность объединиться ради цели построения экономически сильной державы с высоким уровнем жизни свободных граждан. Оправдания для драк и грызни политики находят всегда, аргументы для личной ответственности и объединения в одну команду – лишь в исключительных случаях. Вероятно, только перед расстрелом.

Этот парадокс нашел подтверждение в словах лидера президентской фракции в Раде Юрия Луценко, который заявил, что «парламентская арифметика» позволяет сместить Яценюка, но не позволяет назначить ему замену.

«Поэтому такие действия (голосование за отставку правительства) были бы безответственными, потому что правительство без главы, парламент без коалиции, страна без бюджета означали бы автоматическую остановку сотрудничества с МВФ, а страна без почти 5 млрд долларов очередного транша за месяц скатится в гиперинфляцию и анархию. Это - недопустимый сценарий», - сказал Луценко журналистам.

Таким образом, ситуация с несостоявшейся отставкой правительства развивается по традиционному для страны сценарию: много крика и истерик и при этом полное отсутствие результата. Вернее, результат есть в усилении желания избирателей увидеть во властных коридорах новых, здравомыслящих, способных к командной работе компетентных людей. К этому также добавляется обоснованное разочарование зарубежных инвесторов, которых пугает демонстрируемая украинскими политиками хроническая неспособность видеть приоритеты и фокусироваться на работе, а не дрязгах.

Конец бурной пятницы ознаменовался еще одним ярким событием – министр инфраструктуры Андрей Пивоварский и два его зама - Владимир Шульмейстер и Владимир Омелянм подали в отставку.

Финансовый компромисс

Кабинет министров в четверг, наконец, утвердил вымученные проекты налоговой реформы и бюджета на 2016 год. Этому событию предшествовали несколько месяцев противостояния между Министерством финансов и Комитетом Верховной Рады по вопросам налоговой политики, которые, творчески развивая национальные политические традиции, разрабатывали два альтернативных проекта Налогового кодекса.

Первоначально правительственный проект предполагал установку единой 20% ставки на ключевые налоги – налог на добавленную стоимость, налог на доходы физических лиц, налог на прибыль, единый социальный взнос. В этом случае дефицит бюджета оценивался в размере не более 60 млрд грн.

В свою очередь депутатский «либеральный» проект предполагает резкое снижение ставок и упразднение ряда налогов. Такие изменения, по мнению части экспертов и бизнеса, являются прогрессивными. Вместе с тем, ряд аналитиков указали на основной риск: принятие предложения депутатов может сформировать дефицит государственной казны в размере не менее 200 млрд грн.

Компромиссный (как уверяют в Министерстве финансов) вариант Налогового кодекса впервые был представлен во вторник на заседании Национального совета реформ. Этот вариант реформы и был, в конце концов, одобрен правительством. Он устанавливает в 2016 году ставки налога на прибыль и налога на доходы физических лиц на уровне 18%, в 2017 году – 17%, ставку единого социального взноса предлагается снизить до 20% с 40%.

Вместе с тем, авторы депутатского проекта отказались называть этот вариант документа «компромиссным».

«Мы официально заявляем, что переговоров между нашей авторской группой и разработчиками реформы «от Минфина» не проводилось. Таким образом, заявления должностных лиц Министерства финансов о достижении компромисса по налоговой реформе - это целенаправленное введение в заблуждение граждан Украины и наших международных партнеров», - заявили депутаты.

В Налоговом комитете подчеркнули, что настаивают на немедленном внесении в повестку дня Верховной Рады и принятии их варианта кодекса и на его основе – бюджета страны на 2016 год.

Понимая, что до Нового года остались считанные дни, правительство решило на этой неделе привлечь к налоговому вопросу «тяжелую артиллерию». Премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что окончательный вариант документа будет представлен президенту Украины Петру Порошенко, после чего гарант подаст кодекс в Раду. Пропрезидентсткая депутатская фракция еще перед Нацсоветом реформ заявила, что будет голосовать за минфиновский проект налогового кодекса, если тот будет предполагать поэтапное снижение налогов, что затем и появилось в «компромиссном» варианте.

Немаловажная деталь – именно правительственный проект согласован и поддерживается ключевым кредитором страны – Международным валютным фондом, поэтому эксперты не исключают, что Кабмин и президент используют этот рычаг, чтобы повлиять на депутатов.

Боже, храни Америку

В начале недели Украина принимала высокого гостя из Америки. Вице-президент стратегического партнера нашей страны Джозеф Байден провел встречи с президентом, премьер-министром и народными депутатами. Он приехал не с пустыми руками - в ходе встреч Байден заявил, что правительство США выделяет Украине 190 млн долл. на проекты в сфере внутренней безопасности, включая Национальную полицию, а также готово выделить еще 300 млн долл. на оборонные цели.

Во время исторического выступления перед депутатами в Верховной Раде Байден подчеркнул, что сильная экономика поможет защитить европейский выбор Украины и не дать возможности другим странам расшатать ее стабильность. И США готовы оказать помощь Украине на пути построения той самой сильной экономики, основным препятствием на котором является до сих пор процветающая в стране коррупция.

«Коррупция отбирает ресурсы и не допускает развития экономики. Вы знаете об этом. Эти элементы коррупции используют, чтобы расшатать Украину», - сказал вице-президент США.

Многие аналитики обратили внимание, что на слове «коррупция» Байден повернулся к правительственной ложе.

Америка, по словам второго человека в системе власти этой страны, видит необходимость продолжать начатые в Украине реформы и всеми силами пытается поддержать находящееся в шатком положении правительство. Логика понятна - США видят, что Кабмину не удается провести реформы идеально, но, по крайней мере, это правительство остается лояльным. А пока это так, США будут оказывать поддержку Украине.

Америка готова увеличить финансовую помощь нашей стране при условии успешного выполнения программы сотрудничества с Международным валютным фондом. Одним из структурных маяков программы является налоговая реформа и принятие на ее основе бюджета с минимальным дефицитом. Байден посоветовал властям не увлекаться грызней между собой, а заняться делом – согласовать с МВФ проекты налоговой реформы и бюджета. Очевидно, вице-президенту США в какой-то мере и на недолгий период удалось направить энергию президента и Кабмина в нужное русло.

Возвращение инфляции

Ложкой дегтя на минувшей неделе стала новость о возвращении инфляции. Потребительские цены в Украине в ноябре по сравнению с октябрем выросли на 2%, после того, как в октябре было зафиксировано снижение цен на 1,3%. В предыдущие месяцы изменение потребительских цен в стране происходило разнонаправленно: они выросли в сентябре на 2,3%, но снизились на 0,8% в августе и на 1% в июле.

В годовом выражении (ноябрь 2015 года к ноябрю 2014 года) инфляция ускорилась до 46,6% с 46,4%.

Национальный банк сообщил, что в возобновлении инфляции виноваты овощи и тарифы на отопление. Так, рост потребительских цен в ноябре был обеспечен сезонным подорожанием «борщового набора» на 20,5% и повышением тарифов на отопление на 19,7%, по сравнению с октябрьскими показателями.

Вместе с тем, по итогам года Министерство экономического развития и торговли, согласно октябрьскому прогнозу ведомства, ожидало инфляцию на уровне 43%. Но уже сейчас ясно, что такого не случится.

Электричество – Крыму, уголь - Украине

Прошло три недели с тех пор, как в Херсонской области активисты взорвали линии электропередач, поставлявшие электричество в оккупированный Россией Крым. Все это время полуостров переживал «световой» коллапс. Но 8 декабря «Укрэнерго» подключило к работе восстановленную ЛЭП «Каховская-Титан», что обеспечило половину поставляемого ранее объема электроэнергии в аннексированный Крым.

Реакция со стороны страны-агрессора не заставила себя ждать. Президент РФ Владимир Путин «дал отмашку» своим марионеткам – главарям донбасских бандформирований - на возобновление прерванных поставок угля с оккупированных территорий на украинские тепловые электростанции. Тем временем, в Украину прибыло очередное судно с южноафриканским антрацитом.

Ранее, анонсируя диверсификацию поставок, министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин заявлял, что уголь из ЮАР пополнит имеющиеся запасы «черного золота» в 1 млн тонн еще на 250 тыс. тонн, чего должно хватить для стабильной работы энергосистемы Украины в начале зимы. Правда, при условии относительно теплой погоды. А она, по прогнозам синоптиков, пока для нашей страны остается благоприятной.

Алина Зименко (УНИАН)