Банк России из-за нефти и Турции оставил ключевую ставку без изменений

Об этом сообщается в материалах регулятора, передает Slon.ru.

Как отметили в ЦБ, такое решение было принято, «учитывая увеличение инфляционных рисков при сохранении рисков охлаждения экономики». На 7 декабря, по данным регулятора, годовая инфляция в стране составила 14,8%.

«Годовой темп прироста потребительских цен в конце 2016 года составит около 6% и достигнет целевого уровня 4% в 2017 году. По мере замедления инфляции в соответствии с прогнозом и при условии ослабления инфляционных рисков Банк России возобновит снижение ключевой ставки на одном из ближайших заседаний Совета директоров», – поясняется в пресс-релизе.

Таким образом, ставка останется на уровне 11% годовых. Она была понижена до этой отметки 31 июля, и с тех пор не изменялась. Следующее заседание совета директоров ЦБ намечено на 29 января 2016 года.

Ранее большинство аналитиков прогнозировали, что регулятор не станет менять ставку и учтет инфляционные риски, усилившиеся из-за недавнего падения цен на нефть и введения экономических санкций против Турции. В то же время некоторые экономисты предполагали, что ЦБ снизит ставку до 10,5% годовых.

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С начала 2015 года Центробанк РФ несколько раз уменьшал ставку, объясняя свое решение ослаблением инфляционных рисков. В середине года председатель ЦБ Эльвира Набиуллина предупреждала, что темпы снижения показателя могут замедлиться.

В прошлом году для борьбы с ростом цен регулятор многократно повышал ключевую ставку. В начале 2014 года она находилась на уровне 5,5% годовых, а к ноябрю достигла 9,5%. В декабре ставка была повышена дважды: сначала до 10,5% годовых, а затем – до рекордных 17%.