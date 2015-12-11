Комплексная проверка раз в год: контролирующие органы будут приходить к бизнесу все вместе

Министерство экономического развития и торговли обязало контролирующие органы проводить лишь одну совместную комплексную проверку бизнеса один раз в год вместо проведения отдельных проверок каждым органом.

Соответствующий приказ опубликован на сайте Минэкономразвития.

Согласно документу, план комплексного контроля на 2016 год будет включать название предприятия, идентификационный код или регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика физического лица-предпринимателя, перечень органов государственного надзора (контроля), которые должны проверить это предприятие и дату начала проведения комплексного планового мероприятия.

При этом каждый проверяющий орган, указанный в комплексном плане, обязан соблюдать даты начала проведения проверки, а также привести в соответствие дату, указанную в его плане мероприятий.

Таким образом, деятельность субъектов хозяйствования, которые включены в планы различных органов государственного контроля, может проверяться в течение одного года только один раз, то есть комплексно - одновременно.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины готов продлить мораторий на проверки бизнеса, который действует до конца 2015 года.

В ноябре текущего года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о продлении моратория на проверки бизнеса до 30 июня 2016 года. Законопроект подготовило Министерство экономического развития и торговли Украины.