Власти России впервые озвучили шоковый сценарий для экономики

Банк России впервые обнародовал точные параметры шокового сценария макроэкономического развития. Актуальность этого сценария в последнее время возросла, сказала глава Банка России Эльвира Набиуллина, передает РБК.

«В наших расчетах для рискового сценария мы рассчитываем нефть на уровне около $35 за баррель. При реализации этого сценария падение ВВП в 2016 году составит 2–3%, инфляция будет около 7%», — сказала Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.

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Она отметила, что при реализации рискового сценария будет повышенное инфляционное давление, в первую очередь со стороны курсовой динамики. «Выше будут инфляционные ожидания, и ЦБ придется проводить более жесткую денежно-кредитную политику», — сказала она.

Впервые ЦБ России представил рисковый сценарий в докладе «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики» в ноябре 2014 года. Тогда подчеркивалось, что развитие этого сценария крайне маловероятно. Сейчас Набиуллина отметила, что «актуальность рискового сценария развития экономики возросла».

Базовый сценарий макроэкономического развития Банка России по-прежнему предполагает, что нефть в 2016 году будет на уровне $50 за баррель. «Но выросла вероятность того, что это не произойдет и цены останутся ниже на более долгий срок», — заявила Набиуллина. Траектория цен на нефть в третьем квартале находилась между базовым и стрессовым сценарием, и вероятность сохранения цен ниже $50 стала выше, добавила она.

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Тем не менее Набиуллина исключила вероятность повторения шоковой ситуации, которая произошла в декабре 2014 года. 16 декабря 2014 года ЦБ на внеочередном заседании совета директоров поднял ключевую ставку до 17% годовых, руководствуясь «необходимостью ограничить существенно возросшие девальвационные и инфляционные риски».

«Ситуация в этом году принципиально отличается от декабря прошлого года. Тогда возникло сразу несколько мощнейших шоков — быстрое и глубокое падение цен на нефть, финансовые санкции, в то же время на декабрь приходился пик выплат по внешним долгам. Ни одного из тех факторов в том объеме, который присутствовал тогда, сейчас нет», — заверила Набиуллина.