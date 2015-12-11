Депутаты получили проект госбюджета-2016: основные цифры

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде принять проект государственного бюджета на 2016 год с дефицитом 3,7% ВВП, что в абсолютных цифрах составляет 84 млрд грн.

Об этом говорится в проекте госбюджета, зарегистрированном в парламенте и опубликованном на веб-портале Верховной Рады.

Доходы госбюджета определены на уровне 601,4 млрд грн, расходы – 674 млрд грн. Объем госгарантий – 28,2 млрд грн.

Прожиточный минимум, согласно документу, с 1 января 2016 года составит 1330 грн, с 1 мая - 1399 грн, с 1 декабря - 1496 грн. Размер минимальной зарплаты – с 1 января 1378 грн, с 1 мая – 1450 грн, с 1 декабря – 1550 грн.

Объем отчислений, которые будут направлены из государственного бюджета на нужды Пенсионного фонда Украины, в 2016 году ожидаются на уровне 172,33 млрд грн.

Одновременно Кабмин предлагает доформировать стабилизационный энергетический фонд в объеме 700 млн долл. Первоначально этот показатель составлял 500 млн долл.

Также Кабмин предлагает Раде утвердить в государственном бюджете на 2016 год уровень предельного государственного долга в размере 66,4% ВВП, или 1,501 трлн грн.

Согласно документу, гарантированный государством долг составит 444,779 млрд грн. Государственный и гарантированный государством долг составит 86% ВВП.

По прогнозам правительства, в общей структуре госдолга часть внутреннего долга составит 35,5%.

Правительство планирует осуществить в 2016 году заимствования на сумму 202,997 млрд грн, что на 179,841 млрд грн меньше плана на 2015 год, в том числе внешние заимствования на уровне 104,554 млрд грн, внутренние - 98,443 млрд грн. Общий объем выплат по государственному долгу прогнозируется на уровне 234,260 млрд грн, из которых 79,8% выплаты по внешнему долгу.

Как сообщал УНИАН, Минфин 30 ноября обнародовал макропоказатели и основные параметры бюджета-2016. В частности, доходы бюджета - 598,2 млрд грн, расходы – 674 млрд грн, предельный показатель государственного долга в размере 1,5 трлн грн при расчетном объеме ВВП в 2,26 трлн грн. Повышение социальных стандартов фиксировалось на уровне 12%, инфляция в 12%, курс гривни на уровне порядка 24 грн за доллар. Оборонный бюджет – 113 млрд грн.

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины на 30 сентября 2015 года составила 70,671 млрд долл., что на 109 млн долл., или на 0,15%, больше показателя на начало месяца. Общая сумма государственного и гарантированного государством долга в гривневом эквиваленте в сентябре выросла на 26,486 млрд грн, или на 1,77 %, - до 1,521 трлн грн.

В 2014 году государственный и гарантированный государством долг снизился на 4,53% - до 69,811 млрд долл. в валюте, а в гривневом эквиваленте вырос в 1,9 раза - до 1,101 трлн грн.