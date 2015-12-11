Российский рубль упал до психологической отметки – 70 за доллар
Доллар в ходе торгов на Московской бирже в пятницу достиг отметки 70 руб., евро поднялся выше 77 руб. В пятницу нефть опустилась ниже $39 за баррель впервые с 2008 года.
В ходе торгов на Московской бирже вечером в пятницу, 11 декабря, курс американской валюты достиг отметки в 70 руб. Подорожала и европейская валюта. Курс евро на максимуме поднимался до отметки 77,19 руб. за евро.
После скачка почти сразу же обе валюты несколько подешевели: доллар торгуется на уровне 69,90 руб., евро — 77,02 руб., сообщает РБК.
Официальный курс доллара, установленный Центробанком на выходные, составляет 69,1755 руб. за доллар, евро — 75,7472 руб. за евро.
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Российский рубль продолжает дешеветь на фоне падения цен на нефть. В пятницу цена барреля нефти марки Brent впервые с 2008 года опустилась ниже $39 и вечером в пятницу продолжает торговаться ниже этой отметки.