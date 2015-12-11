Гривня уходит на выходные с курсом 23,85 за доллар
18:05, 11 декабря 2015Финансы
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Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 26,0080/26,1370 грн/евро.
Средневзвешенный курс гривни установился на уровне 23,8613 грн/долл. / Фото dt.ua
В пятницу, 11 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 23,73/23,85 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 26,0080/26,1370 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3400/0,3420 грн/рубль.
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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 23,8613 грн/долл., к этому часу было заключено 520 сделок на сумму 258,17 млн долл.
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