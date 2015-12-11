Правительство зарегистрировало в Раде законопроект об изменении налогов

Кабинет министров Украины в рамках проведения налоговой реформы предлагает Верховной Раде установить ставку налога на прибыль и налога на доходы физических лиц в 2016 году на уровне 18%, в 2017 году – на уровне 17%.

Об этом говорится в правительственном законопроекте №3630 «О создании конкурентных условий в налогообложении и стимулировании экономической деятельности в Украине».

Законопроект предполагает отказ от уплаты авансовых платежей по налогу на прибыль, а также сохранение «классической» модели обложения налогом на прибыль с одновременным внедрением в 2016 году механизма для стимулирования новых инвестиций – «инвестиционного налогового кредита».

Согласно документу, налоговая социальная льгота для вычисления НДФЛ составит 0,5 от минимальной заработной платы и будет включаться в зарплаты, которые не превышают уровня трех минимальных зарплат.

Правительство также предлагает снизить ставку единого социального взноса с 41% до 20% и повысить максимальную величину начисления единого соцвзноса до 25 минимальных зарплат.

Также Кабмин предлагает Верховной Раде сохранить ставки налога на добавленную стоимость в 20% для внутренних операций, 0% для внешних операций, 7% для фармацевтической индустрии, а также ввести для аграриев переходный период уплаты НДС сроком в 1 год.

«Введение на 2016 год переходного периода в применении сельхозпроизводителями специального режима налогообложения, а именно - распределения начисленного НДС в такой пропорции: 75% - в государственный бюджет, 25% - остается в распоряжении сельхозпроизводителя; отмена такого спецрежима с 1 января 2017 года», - сказано в документе.

Также предлагается повысить порог оборота для регистрации плательщика НДС с 1 до 2 млн грн.

Напомним, Национальный совет реформ при президенте Украины рекомендовал правительству и парламенту ускорить проведение налоговой реформы, а также принять необходимый пакет решений для изменения налоговых ставок с 1 января 2016 года и поэтапного изменения администрирования налогов с 1 апреля 2016 года.

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Как сообщал УНИАН, налоговая реформа является одним из основных условий выполнения Украиной обязательств по программе сотрудничества с ключевым кредитором страны Международным валютным фондом. На текущий момент в Украине есть два основных варианта налоговой реформы – от Министерства финансов и от депутатского корпуса.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики предлагает в рамках проведения налоговой реформы снизить базовую ставку налога на прибыль до 15% с нынешних 18% и снизить налог на доходы физических лиц до 10% с нынешних ставок в 15% и 20% в зависимости от объемов доходов.

Авторы парламентского, либерального, варианта налоговой реформы настаивают на принятии Верховной Радой их законопроекта и заявляют об отсутствии компромисса с Министерством финансов по этому вопросу.