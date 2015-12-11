Кабмин внес в парламент законопроект о легализации азартных игр

Проект закона №3632 «О детенизации рынка азартных игр и обеспечении доходами бюджета с целью выполнения социальных обязательств» размещен на сайте парламента.

Согласно пояснительной записке, в Украине разрешаются такие виды деятельности в сфере азартных игр, как организация казино, букмекерская деятельность и выпуск и проведение лотерей. Для этого вводится соответствующая система лицензирования, а размер платы за лицензии варьируется в зависимости от вида деятельности, расположения игорного заведения и т. п. Вводятся особенности регулирования операторов азартных игр в интернете. Устанавливаются требования к идентификации игроков, ограничения относительно места проведения азартных игр и вводятся ограничения на рекламу азартных игр. Получить лицензию на организацию азартных игр может лишь юридическое лицо, уставный капитал которого составляет не менее 2 млн евро.

Законопроектом предусматривается создание Национальной службы в сфере азартных игр как уполномоченного органа в данной сфере. К компетенции службы будет относиться лицензирование организаторов азартных игр, ведение соответствующих реестров, установление требований по сертификации соответствующего игорного оборудования и программного обеспечения.

Также вводится единая система государственного мониторинга, что позволит осуществлять государственный контроль за деятельностью организаторов азартных игр путем получения данных от игорного оборудования и программного обеспечения организаторов азартных игр, которые подключены к единой системе.

Определяется концепция единого оператора лотерей. Единый оператор лотерей и размер платы за лицензию определяются на конкурсной основе. Конкурс предполагает следующие требования: компания должна иметь опыт проведения и выпуска лотереи не менее пяти лет, иметь международный опыт по выпуску и/или проведению лотерей не менее чем в трех иностранных государствах, а общий оборот компании за 5 финансовых лет, предшествующих проведению конкурса, должен составлять не менее 3 млрд евро. Разрешается выпускать и проводить исключительно четыре вида лотереи: мгновенная, тиражная, комбинированная и аудиотелелотерея.

Букмекерская деятельность, согласно законопроекту, может осуществляться исключительно в букмекерских конторах или в интернете. Также устанавливаются ограничения на размещение казино. Подобные заведения могут располагаться исключительно в гостиницах категории «четыре звезды» или «пять звезд» с номерным фондом не менее 100 номеров или в международных аэропортах, а также в интернете.

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Как сообщал УНИАН, запрет игорного бизнеса в Украине действует с 2009 года, но на практике игорный бизнес работает «в тени» и доступ населения к нему остается. В то же время государство практически утратило контроль за ведением этого бизнеса и поступления в госбюджет от его ведения.

Легально в Украине действовали лишь операторы лотереи. Однако когда в 2014 году у крупнейших операторов государственных лотерей «М.С.Л.», «Патриот» и «УНЛ» закончился срок лицензий, Кабмин внес в Верховную Раду законопроект, предусматривающий введение моратория на выдачу новых лицензий. Основанием послужило желание правительства приравнять лотереи к азартным играм.