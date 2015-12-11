S&P подтвердило рейтинг Украины и улучшило прогноз по экономике

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings Services подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Украины на уровне «B-/B», а также рейтинг в национальной валюте на уровне «uaBBB-» со стабильным прогнозам по рейтингам.

Об этом говорится в сообщении агентства, размещенном на корпоративном сайте.

«Украинское правительство проводит необходимый объем реформ и справляется с суровым экономическим спадом, - говорится в сообщении. – В то же время, до конца года властям страны необходимо согласовать налоговую реформу и проект государственного бюджета на 2016 год. При этом стабильный прогноз по рейтингам означает, что мы считаем, что Украина в ближайшие 12 месяцев сохранит доступ к кредитному финансированию и продолжит реформы».

Standard & Poor's повысил рейтинг Украины до уровня «B-/B» с преддефолтного уровня «SD/D» в октябре – после завершения правительством Украины реструктуризации внешнего долга.

Также Standard & Poor's улучшило прогноз падения экономики Украины по итогам 2015 года до 12% против ранее выданного прогноза в 15% и сохранило прогноз роста экономики в 2016 году на 2%.

Эти прогнозы частично совпадают с прогнозами правительства Украины, которое ожидает падения экономики по итогам 2015 года на уровне 10% и роста в 2016 году на 2%.

При этом агентство прогнозирует, что уровень госдолга в 2016 году составит 72,4% ВВП с последующим снижением этого показателя до 66% к 2018 году. По прогнозам правительства, Украина достигнет показателя госдолга в 66% ВВП уже в 2016 году.