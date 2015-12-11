Нацбанк снова опустил официальную гривню

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 14 декабря установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2386.0094 (11 декабря – 2336.8319)

100 EUR – 2612.6803 (11 декабря – 2557.1951)

10 RUR – 3.4492 (11 декабря – 3.3762)

Как сообщал УНИАН, а пятницу, 11 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 23,73/23,85 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 26,0080/26,1370 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3400/0,3420 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 23,8613 грн/долл., к этому часу было заключено 520 сделок на сумму 258,17 млн долл.