JP Morgan Bank признал ПриватБанк одним из лучших банков по качеству платежей в мире

Как говорится в официальном сообщении JP Morgan Bank, ПриватБанк уже десять лет подряд признается одним из лучших по качеству осуществляемых платежей и в очередной раз подтвердил репутацию банка, который оперативно реагирует на изменения в требованиях оформления международных платежных операций.

Постоянно увеличивающийся показатель качества в награде "Elite Quality Recognition Award", который в 2015 году составил 99,74%, подтверждает высокий уровень автоматизации и ИТ-разработок в сфере платежных операций и соответствия международным стандартам проведения платежей.

Начиная с 1994 года, ПриватБанк уверенно занимает лидирующие позиции на рынке банковских услуг в обеспечении международных валютных расчетов клиентов, как по количеству платежей, так и по качеству их обработки.