Наблюдательный Совет ПриватБанка Латвия представил Комиссии рынков финансов и капитала Латвии предложения по новому Председателю правления банка

Об этом сообщили в украинском ПриватБанке, который владеет большинством акций латвийского финучреждения. Выполняя требования Комиссии, совет PrivatBank Латвия отстранил от выполнения обязанностей ряд топ-менеджеров банка и уже представил кандидатуру председателя правления банка на согласование КРФК.

Читайте такжеПриватБанк увеличил капитал на $220 миллионовВ ПриватБанке отмечают, что в ходе проверки регулятором банка об участии в подозрительных сделках, банк предоставил полную информацию по своим операциям за 13 дней 2014 года, упомянутых в опубликованном национальным банком Молдовы исследовании "Kroll". PrivatBank Латвия выполнил взаимозачет между клиентами двух молдавских банков.

Как говорится в официальном заявлении КРФК, примененные к PrivatBank штрафные санкции не влияют на повседневную работу банка, банк выполняет свои обязательства по отношению к клиентам и обеспечивает предоставление услуг в обычном режиме.

“Под тщательным надзором КРФК PrivatBank начал работу над совершенствованием системы внутреннего контроля и политики предотвращения легализации средств, полученных преступным путем согласно представленному плану мероприятий, также сейчас ведется работа над созданием нового правления банка, КРФК уже оценивает потенциальных кандидатов - говорит председатель КРФК Кристапс Закулис. - Банковский регулятор напоминает всем банкам Латвии, что согласно изменениям в Законе о кредитных учреждениях, принятых в мае 2014 года, установившим новые требования по определению штрафных санкций, КРФК имеет право в отношении подобных нарушений применять к любому банку штрафные санкции в размере до 10% от общей суммы чистого дохода за предыдущий финансовый год”.

Прибыль латвийского PrivatBank за три квартала этого года составила 8,06 миллиона евро, что на 28% больше, чем заработанные за тот же период прошлого года 5,79 миллиона евро, свидетельствует финансовый отчет банка за третий квартал. 21 декабря 2015 года запланировано Собрание акционеров банка, на котором будет принято решение об увеличении уставного капитала латвийского дочернего банка ПриватБанка.