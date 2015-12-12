Порошенко: ЗСТ с Евросоюзом компенсирует потери Украины от закрытия российского рынка
17:57, 12 декабря 2015Финансы
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Зона свободной торговли (ЗСТ) с Евросоюзом компенсирует потери экономики Украины от закрытия российского рынка в ближайшие годы.
REUTERS
Об этом заявил президент Петр Порошенко на форуме депутатов местных советов от "Блока Петра Порошенко" в субботу в Киеве.
Читайте такжеПорошенко: Украина не будет спрашивать разрешения в Кремле на введение ЗСТ с ЕС"Я не сомневаюсь, что за несколько лет это соглашение компенсирует все те затраты, которые наша национальная экономика, бюджет государства, социальная сфера страны и кошелек каждого из украинцев потерпели от агрессивного закрытия Россией своего рынка для украинских товаров", - сказал глава государства.
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