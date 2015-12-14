Казахстанский тенге снова обновил исторический минимум

Средневзвешенный курс казахстанского тенге к доллару США по итогам состоявшихся в понедельник,14 декабря, торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) составил 322,47 тенге за доллар, передает NUR.KZ.

Относительно утренних торгов пятницы доллар подскочил на 10,55 тенге. Таким образом, курс казахстанской национальной валюты обновил исторический минимум, зафиксированный 9 ноября, когда курс тенге составил 312,65 за доллар.

В обменниках Алматы продают доллар за 330 тенге.

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Как сообщал УНИАН, 20 августа т.г. Казахстан приступил к реализации новой денежно-кредитной политики, основанной на свободно плавающем курсе тенге, и отменил валютный коридор. На этой новости биржевой курс казахстанской нацвалюты упал до 255,26 тенге за доллар, обвалившись на 26% за сутки.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что альтернативы не было: свободное курсообразование позволит восстановить конкурентоспособность экономики страны и сохранить резервы.

В сообщении Нацбанка от 5 ноября констатировалось, что в сентябре и октябре Национальный банк отошел от подхода, объявленного 20 августа по переходу на свободный плавающий курс тенге, и приступил к продажам валюты на валютном рынке. По данным ведомства, доля участия Национального банка на валютном рынке достигла 60%. За счет средств Национального фонда и золотовалютных активов Национального банка в этот период было продано более 5 миллиардов долларов.