Ким Чен Ын взялся за реформу финансовой системы КНДР "для создания народного рая"

Лидер КНДР в своем послании к участникам прошедшей в Пхеньяне конференции корейских финансистов заявил о необходимости радикальных мер в деятельности финансовой системы страны для ускоренного создания процветающего государства, передает Газета.RU со ссылкой на агентство «Ренхап».

Читайте такжеThe Daily Beast: Колонизирует ли Китай Северную Корею?«Надежные финансовые источники необходимы для создания народного рая путем усиления национальной мощи и достижения великого процветания», — сказал он.

Заместитель премьер-министра КНДР Ро Ду Чхоль также подчеркнул, что все успехи в сфере финансов страны были достигнуты только благодаря усилиям Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и Ким Чен Ына.

Ранее сообщалось, что в КНДР прошло первое за 25 лет финансовое совещание.