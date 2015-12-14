Доллар активно растет к мировым валютам на ожиданиях заседания Федрезерва США

Американская валюта в ходе торгов понедельника, 14 декабря, активно дорожает к мировым валютам, так как инвесторы ожидают заседание Федрезерва США, на котором может быть принято решение поднять ключевые ставки, передает ПРАЙМ.

Так, с начала торгов курс евро к доллару опускался до 1,0960 доллара с 1,0991 доллара за евро днем ранее. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,14%, до 97,83 пункта. Курс доллара к иене увеличивался до 121,16 иены за доллар со 120,97 иены за доллар на предыдущем закрытии.

Читайте такжеФедрезерв США снова дал намек, что ключевая ставка будет повышена уже в декабреУкрепление доллара связано с предстоящим на этой неделе заседанием ФРС. Двухдневная встреча регулятора должна ответить на главный вопрос для инвесторов, как быстро Комитет по открытым рынкам будет пытаться нормализовать денежно-кредитную политику страны в будущем. Ожидается, что регулятор, скорее всего, впервые с 2006 года повысит базовую процентную ставку. Ожидается, что повышение ставки вызовет значительный рост стоимости доллара.

Снижение европейской валюты связано с решением ЕЦБ по монетарной политике региона. Регулятор продлил программу количественного смягчения (QE) в объеме 60 миллиардов евро ежемесячно до марта 2017 года с возможностью дальнейшего продления. Участники рынка ожидали значительного увеличения существующего объема.