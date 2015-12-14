Банк Китая вновь девальвировал юань

Народный банк Китая в понедельник, 14 декабря, вновь понизил курс национальной валюты — юаня по отношению к доллару США, сообщает Lenta.ru со ссылкой на данные Китайской валютной торговой системы CFETS.

"Снижение составило 137 базисных пунктов. Новый курс установлен на отметке 6,4495 юаня за доллар", - говорится в сообщении.

Предыдущая девальвация произошла в четверг, 10 декабря. Курс юаня составил тогда 6,42 юаня за доллар.

Впервые в этом году Народный банк Китая девальвировал юань 11 августа. После этого в течение трех дней китайская валюта подешевела к доллару на 4,6%. Однако затем курс юаня вновь поднялся, и в начале ноября доллар в КНР стоил 6,32 юаня.

30 ноября Международный валютный фонд включил китайский юань в свой список резервных валют (SDR). Решение пополнить список резервных валют еще одним денежным знаком принято впервые за последние 35 лет. Оно вступит в силу с 1 октября 2016 года. Таким образом, китайская валюта станет пятой в этом списке. Кроме нее в SDR входят американский доллар, евро, британский фунт и японская иена.

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