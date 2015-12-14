В Украине начали ликвидацию еще двух банков

Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал ликвидацию "Банка Велес" и банка "Контракт" на основании решения Национального банка Украины об отзыве банковской лицензии и ликвидации банков, сообщается на сайте фонда.

Согласно сообщению, ликвидация банков продлится два года - до 10 декабря 2017 года. Ликвидатором "Банка Велес" назначен Юрий Северин, банка "Контракт" - Виктор Шкурко.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины 10 декабря 2015 года принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации "Банка Велес" за осуществление им рисковой деятельности и систематические нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга. При этом в банк не вводилась временная администрация.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц 7 октября ввел временную администрацию в банк "Контракт" на основании решения НБУ о признании банка неплатежеспособным.