Гривня торгуется на межбанке по 23,90 за доллар
13:07, 14 декабря 2015Финансы
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Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 26,0820/26,1920 гривни/евро.
REUTERS
В понедельник, 14 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 23,80/23,90 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 26,0820/26,1920 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3370/0,3390 гривни/рубль.
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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 23,8795 гривни/доллар, к этому часу заключено 152 сделки на сумму 57,89 миллиона долларов.
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