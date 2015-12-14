Гривня торгуется на межбанке по 23,90 за доллар

В понедельник, 14 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 23,80/23,90 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 26,0820/26,1920 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3370/0,3390 гривни/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 23,8795 гривни/доллар, к этому часу заключено 152 сделки на сумму 57,89 миллиона долларов.