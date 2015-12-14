В России на фоне обвала нефти курс доллара поднялся до четырехмесячного максимума

Последний раз выше 70 рублей официальный курс валюты США находился в конце августа – 25 августа доллар стоил 70,75 рубля.

Евро 15 декабря будет стоить 76,97 рубля, на 1,22 рубля больше, чем днем ранее. Пока евровалюта не превысила отметку 77 рублей, выше которой находилась последний раз в середине сентября, пишет Slon.ru.

На валютных торгах Московской биржи 14 декабря курс доллара к 13:05 мск вырос на восемь копеек до 70,44 рубля. Евро к тому же времени подешевел на 20 копеек до 77,2 рубля.

По итогам основной сессии в пятницу 11 декабря валюта США подорожала на 69 копеек до 69,84 рубля, а в ходе торгов ее стоимость превышала 70 рублей. Курс евро вырос за день на 1,18 рубля до 76,81 рубля.

Курсы основных мировых валют резко растут на фоне существенного падения цен на нефть. Текущие котировки Brent находятся на минимуме с 2008 года (ниже $38 за баррель), а WTI – с начала 2009 года (ниже $36 за баррель).