"Дыра" Пенсионного фонда в следующем году составит 108 миллиардов
Эта цифра заложена в проект госбюджета на 2016 год.
Дефицит Пенсионного фонда в 2016 году прогнозируется на уровне 108 млрд грн.
Об этом сообщается в презентации законопроекта о Государственном бюджете на 2016 год, размещенной на сайте Министерство финансов Украины.
Согласно презентации, социальный расходы будут увеличены на 43 млрд грн, энергосубсидии - на 11 млрд грн.
Кроме того, правительство намерено сэкономить за счет эффективности и адресности расходов 70 млрд грн.
Как сообщал УНИАН, объем отчислений, которые будут направлены из государственного бюджета на нужды Пенсионного фонда Украины, в 2016 году ожидаются на уровне 172,33 млрд грн.
Дефицит Пенсионного фонда Украины, который компенсируется дотациями из государственного бюджета, в 2015 году составляет 81 млрд грн.