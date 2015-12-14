"Дыра" Пенсионного фонда в следующем году составит 108 миллиардов

Дефицит Пенсионного фонда в 2016 году прогнозируется на уровне 108 млрд грн.

Об этом сообщается в презентации законопроекта о Государственном бюджете на 2016 год, размещенной на сайте Министерство финансов Украины.

Согласно презентации, социальный расходы будут увеличены на 43 млрд грн, энергосубсидии - на 11 млрд грн.

Кроме того, правительство намерено сэкономить за счет эффективности и адресности расходов 70 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, объем отчислений, которые будут направлены из государственного бюджета на нужды Пенсионного фонда Украины, в 2016 году ожидаются на уровне 172,33 млрд грн.

Дефицит Пенсионного фонда Украины, который компенсируется дотациями из государственного бюджета, в 2015 году составляет 81 млрд грн.