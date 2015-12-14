Порог продаж без кассовых аппаратов могут повысить до 250-500 тысяч гривень

Министерство экономического развития и торговли планирует повысить порог продаж без применения регистратора расчетных операций до 250-500 тыс. грн с действующих 75-200 тыс. грн.

Соответствующий проект постановления опубликован на сайте ведомства.

Согласно пояснительной записке к документу, увеличение порога необходимо в связи с инфляцией, которая увеличила количество денежных ресурсов, необходимых для обеспечения бизнес-процессов.

Как сообщал УНИАН, с 1 июля 2015 года требование по обязательному применению РРО распространяется на плательщиков единого налога третьей группы, а с 1 января 2016 года указанное требование распространится также на предпринимателей - плательщиков единого налога второй группы.

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1 июля 2015 года Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг» относительно снижения фискальной нагрузки на субъекты хозяйствования при применении регистраторов расчетных операций».

Председатель Комитета Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина сообщила, что законом вносятся изменения в Налоговый кодекс, согласно которым регистратор расчетных операций не применяется к плательщикам единого налога первой группы и второй, третьей групп - физических лиц-предпринимателей независимо от выбранного вида деятельности, объем дохода которых на протяжении календарного года не превышает 1 млн грн.

Внедрение обязательного использования РРО является одним из требований Международного валютного фонда в рамках программы сотрудничества с Украиной.