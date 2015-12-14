Впервые с 2008 года: Правительство повысило оклады всем бюджетникам и госслужащим

С 1 декабря 2015 года Правительство Украины повышает должностные оклады работникам бюджетной сферы и всем госслужащим – от специалиста І категории до президента.

Соответствующее постановление - № 1013 - Кабинет Министров принял 9 декабря.

Должностные оклады не повышались с 2008 года.

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С 1 декабря происходит повышение должностных окладов работников бюджетной сферы в среднем на 10%, что в целом, учитывая повышение минимальных социальных стандартов с 1 сентября 2015 года, составит около 25%.

Также постановлением упорядочиваются должностные оклады, которые определяются в процентах к должностному окладу Премьер-министра. Это оклады всех руководителей и их заместителей в органах государственной власти, в том числе Президента Украины. Таким образом, повышение должностных окладов производится по всей сетке госслужбы - от специалиста І категории до премьер-министра.

Одновременно действует постановление Кабмина от 14 февраля 2015 года № 43, которым установлено, что в 2015 году месячная заработная плата членов Кабинета Министров (кроме руководителей органов, подразделения которых принимают участие в проведении антитеррористической операции) начисляется в размере должностного оклада.

Должностной оклад Вице-премьер-министра Украины, Вице-премьер-министра Украины – Министра культуры Украины, Вице-премьер-министра Украины – Министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины и Министра Кабинета Министров Украины составил 6109 гривен. После соответствующих отчислений выплата составляла 4784,59 гривен. Согласно постановлению Правительства № 1013, с 1 декабря 2015 года их должностной оклад составит 7636 гривен. После соответствующих отчислений выплата составит 5980,13 гривен.

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Должностной оклад Премьер-министра Украины до 1 декабря 2015 года начислялся в размере 6640 гривен. После соответствующих отчислений выплата составляла 5704,76 гривен. Согласно постановлению Правительства № 1013, с 1 декабря 2015 года должностной оклад Премьер-министра Украины составляет 8300 грн. После соответствующих отчислений выплата составит 6500,14 гривен.

В 2015 году Премьер-министру Украины, Вице-премьер-министру Украины, Вице-премьер-министру Украины – Министру культуры Украины, Вице-премьер-министру Украины – Министру регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины и Министру Кабинета Министров Украины премии и материальная помощь не начислялись и не выплачивались.