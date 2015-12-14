Moody's: переговоры между Украиной и РФ по "долгу Януковича" будут долгими и сложными

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service прогнозирует сложные и продолжительные переговоры по реструктуризации еврооблигаций Украины на $3 млрд, выкупленные Фондом национального благосостояния (ФНБ) РФ.

«Хотя мы ожидаем, что «российские» еврооблигации со временем будут реструктуризированы, и, вероятно, с теми же условиями, что и другие евробонды Украины, такие переговоры, скорее всего, будут сложными и продолжительными», – сообщается в обзоре Moody's, передает Forbes.

В то же время, Moody's отмечает благоприятным для кредитных рейтингов Украины изменение Международным валютным фондом (МВФ) правил кредитования, поскольку это снимает выбор перед страной между соблюдением программы Фонда и затратой части резервов на погашение еврооблигаций в собственности России.

«Новая политика устраняет дилемму, касающуюся статуса российского долга – официальный или коммерческий, и, таким образом, позволяет Украине пропустить платеж 20 декабря без нарушения программы МВФ», – сообщается в документе.

Помимо этого, добавляет Moody's, возможное погашение указанных евробондов нарушило бы оговорку о пропорциональном распределении бремени между кредиторами, согласившимися на реструктуризации всех других еврооблигаций Украины.

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Напомним, совет директоров МВФ 8 декабря одобрил изменения в политику кредитования, разрешающие Фонду продолжать финансировать Украину, если ее обязательства перед Россией будут соответствовать определенным новыми правилами трем критериям. К ним относятся: срочная помощь со стороны Фонда является принципиально важной, и страна-должник придерживается всех требований программы МВФ; заемщик предпринимает добросовестные попытки достичь соглашения с кредитором в рамках параметров, установленных программой фонда; решение предоставить финансирование не повлечет нежелательные негативные последствия для возможностей МВФ мобилизовать средства от официальных кредиторов.

Предполагается, что оценку соответствия каждого отдельного случая указанным критериям будет проводить исполнительный совет МВФ, насчитывающий 24 члена от 8 стран с наибольшими квотами в Фонде.

Между тем, МВФ к настоящему времени еще не определился со статусом российского еврооблигационного займа в соответствии со своей методологией, несмотря на то, что Украина считает его таким же, как и любой другой долг по еврооблигациям.

Министр финансов РФ Антон Силуанов 9 декабря сообщил, что Россия планирует обратиться в суд в случае невыполнения Украиной обязательств по погашению долга перед РФ на $3 млрд по истечении 10-дневного срока с официальной даты погашения 20 декабря.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины и правительство Российской Федерации не достигли соглашения по условиям реструктуризации облигаций внешнего государственного долга на сумму 3 млрд долл., срок погашения которых наступает в декабре 2015 года.

Ранее президент России Владимир Путин анонсировал решение правительства РФ отложить платежи по долгу до 2016 года.

В свою очередь министр финансов Украины Наталья Яресько отмечала, что украинская сторона до сих пор не получила никаких предложений от российской стороны.