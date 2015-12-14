Гривня закрыла межбанк на уровне 23,80 за доллар
18:19, 14 декабря 2015Финансы
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Котировки гривни по отношению к евро находятся на отметке 25,9450/26,1600 грн/евро
Средневзвешенный курс гривни установился на уровне 23,8116 грн/долл. / Фото УНИАН
В понедельник, 14 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 23,60/23,80 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 25,9450/26,1600 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3320/0,3360 грн/рубль.
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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 23,8116 грн/долл., к этому часу было заключено 600 сделок на сумму 360,72 млн долл.
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