Гривня закрыла межбанк на уровне 23,80 за доллар

В понедельник, 14 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 23,60/23,80 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 25,9450/26,1600 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3320/0,3360 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 23,8116 грн/долл., к этому часу было заключено 600 сделок на сумму 360,72 млн долл.