Яценюк подписал: зарплаты руководителей госкомпаний поднимут до рыночного уровня

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк подписал постановление Кабинета министров №859, меняющее систему оплаты труда руководителей государственных компаний и повышающее их до рыночного уровня, сообщила пресс-служба правительства.

«Государство как акционер готово платить рыночные зарплаты топ-менеджерам, но они должны будут их заработать. Выгоднее платить рыночные зарплаты топ-менеджерам, чем иметь госкомпании, где руководители получают низкую зарплату, но работают на интересы олигархов или политиков. Мы видим положительные изменения в госкомпаниях, куда пришли специалисты из частного сектора. Надеюсь, что теперь кадровыми конкурсами в госкомпаниях заинтересуются менеджеры из частного сектора», - цитирует пресс-служба Кабмина министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса.

В рамках новой системы оклад руководителя составляет 25% от общего годового вознаграждения, а премия (квартальная + годовая) – до 75% от общего годового вознаграждения. При этом органы управления смогут устанавливать четкие цели и показатели, от выполнения которых будет зависеть выплата премиальной части, что позволит оценить и мотивировать руководителя.

На первом этапе в унитарных государственных компаниях заработную плату руководителям будет устанавливать профильное министерство (орган управления), но после внесения изменений в законодательство эта функция должна быть передана в наблюдательные советы.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 11 ноября принял решение повысить зарплаты руководителей крупных государственных предприятий.

Ранее глава правительства Арсений Яценюк отмечал необходимость повышения зарплат чиновникам – после проведения реформы государственной службы. Источником финансирования зарплат, по мнению правительства, может быть финансовая помощь Европейского Союза.