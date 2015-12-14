Bank of America: российская валюта может упасть до 168 рублей за доллар

Эксперты американского инвестбанка Bank of America Merrill Lynch (BofA) допускают обвал российской валюты до 168 рублей за доллар.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на обзор инвестбанка.

Аналитики исходят из того, что российским властям придется пойти на резкий обвал национальной валюты для того, чтобы избежать рисков дефицита бюджета.

Так, в случае реализации рискового сценария Банка России, согласно которому мировые цены на нефть упадут до $35 за баррель, для того, чтобы выполнить бюджет с установленным дефицитом в 3% ВВП, доллар должен стоить 94 руб.

Более того, в случае падения мировых цен на нефть до уровня $30 за баррель, по оценке BofA, для того, чтобы выйти на бездефицитный уровень бюджета, доллар должен стоить 168 руб., а для того, чтобы дефицит составлял 3% ВВП, доллар должен находиться в диапазоне 105–120 руб.

Однако это наиболее радикальные прогнозы инвестбанка. Главный экономист BofA по России и странам СНГ Владимир Осаковский сказал, что базовый вариант — $50 за баррель при среднегодовом курсе доллара в 65 руб.

Напомним, сегодня нефть марки Brent упала до минимума 2008 года – ниже 37 долларов за баррель.