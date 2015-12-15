В Казахстане обвал нацвалюты не стихает: курс тенге установил новый антирекорд

По итогам утренних торгов вторника, 15 декабря, на Казахстанской фондовой бирже курс американской валюты установил новую рекордную планку – 337,8 тенге за доллар, сообщает Nur.kz.

Сутки назад, по итогам утренней сессии понедельника, американская валюта оценивалась на уровне 322,47 тг/дол.

По сравнению с пятницей курс вырос на 25,88 тенге, а по сравнению с началом года – на 155,45 тенге (85,2%).

Читайте такжеНазарбаев выдвинул ультиматум олигархам: обязал "ответить народу Казахстана за богатство"В обменных пунктах курс держится примерно на том же уровне, что и в понедельник. Лишь отдельные пункты продажи валюты повысили до 343 тенге.

Нацбанк Казахстана прокомментировал колебания тенге, объяснив это ситуацией на мировых финансовых и сырьевых рынках и внутренним спросом на иностранную валюту.

Директор Центра макроэкономических исследований Олжас Худайбергенов прогнозирует, что 2016 год станет дном экономического кризиса в Казахстане.

Как сообщал УНИАН, 20 августа т.г. Казахстан приступил к реализации новой денежно-кредитной политики, основанной на свободно плавающем курсе тенге, и отменил валютный коридор. На этой новости биржевой курс казахстанской нацвалюты упал до 255,26 тенге за доллар, обвалившись на 26% за сутки.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что альтернативы не было: свободное курсообразование позволит восстановить конкурентоспособность экономики страны и сохранить резервы.

В сообщении Нацбанка от 5 ноября констатировалось, что в сентябре и октябре Национальный банк отошел от подхода, объявленного 20 августа по переходу на свободный плавающий курс тенге, и приступил к продажам валюты на валютном рынке. По данным ведомства, доля участия Национального банка на валютном рынке достигла 60%. За счет средств Национального фонда и золотовалютных активов Национального банка в этот период было продано более 5 миллиардов долларов.