России в 2016 году для спасения банковской системы потребуется $12 миллиардов

Российские банки переживают худшие за последние 10 лет времена - в 2015 году банковская система получит 50-70 миллиардов рублей (от 700 миллионов до 1 миллиарда долларов) убытков против 220 миллиардов рублей (3,1 миллиарда долларов) чистой прибыли в прошлом году (по МСФО), сообщает ТАСС.

Без учета Сбербанка убытки системы могут достигнуть и четверти триллиона рублей (3,5 миллиарда долларов).

"Чтобы "сохранить тот слабый запас капитала", который имелся к июлю, банкам в следующем году потребуется 850 миллиардов рублей (12,1 миллиарда долларов) вливаний в капитал первого уровня - к такому выводу пришло S&P, проанализировав консолидированную отчетность 30 крупнейших банков за первое полугодие и оценив масштаб ожидаемых потерь к концу 2015 года", - говорит аналитик S&P Сергей Вороненко.

"Такая докапитализация понадобится банковской системе, если активы вырастут на 10% за год, но при условии, что расходы на резервы сохранятся на нынешнем уровне - 4-4,5%", - уточнил он.

"Это соответствует отчислениям в резервы примерно по 2 триллиона рублей (28,4 миллиарда долларов). Если же расходы на резервирование вырастут до 5,5%, то российские банки станут убыточными и им потребуется новый капитал порядка 1,3 триллиона (18,5 миллиарда долларов)", - констатирует Вороненко.

Часть этой суммы банки уже получили: 426 миллиардов рублей (6 миллиардов долларов), выделенных ВТБ и Газпромбанку для докапитализации через ОФЗ (вся программа - 830 миллиардов рублей или 11,8 миллиарда долларов), конвертированы в привилегированные акции. Остается около 424-880 миллиардов (от 6 до 12,5 миллиарда долларов), в зависимости от резервирования, а докапитализация через ОФЗ "будет лишь минимально достаточной", отметил Вороненко.

Читайте такжеМинфин РФ прогнозирует "непростой выбор" для следующего президента России

Многие банки, особенно средние и мелкие, останутся без источников капитала. По оценкам S&P, в ближайшие год-полтора проблемы с качеством активов проявятся острее.

Читайте такжеЦБ России готовит банки к нефти по $35 за баррель

Представитель Минфина заявил газете, что "разработка новых программ господдержки банков не планируется". В ЦБ не ответили на вопрос о том, как регулятор оценивает масштаб потерь и потребность в докапитализации сектора.