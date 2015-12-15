Путин заморозил индексацию зарплат госслужащих еще на год

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, продлевающий на 2016 год приостановку индексации окладов госслужащих, выплат военным и судьям, сообщается на официальном портале правовой информации.

Оклады госслужащих, военных и судей ранее были заморожены на 2015 год.

Читайте такжеВсемирный банк дал прогноз по России: нищая старость, без нефти и резервов до 2050 года Документ приостанавливает до 1 января 2017 года действие норм ряда федеральных законов, устанавливающих порядок индексации социальных выплат, пособий, компенсаций, денежного содержания государственных гражданских служащих, денежного довольствия военнослужащих, оплаты труда судей и иных выплат.

Согласно этому закону, с учетом текущей экономической ситуации в 2016 году выплаты перечисленным категориям за счет федерального бюджета не будут увеличиваться. Регионы могут повышать собственные выплаты чиновникам в 2016 году по своему усмотрению. Судьи и военные получают зарплаты лишь из федерального бюджета.