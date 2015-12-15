Китайский юань обновил исторические минимумы
Народный банк Китая понизил курс юаня на 64 базисных пункта — до 6,4559 юаня за доллар.
Данное решение было принято на фоне ожидания высокой инфляции в Китае, сообщает РБК со ссылкой на The Wall Street Journal.
Темпы роста развивающихся рынков и уровни цен на сырьевые товары падают стремительно, и планы Китая относительно обменного курса становятся основным источником неопределенности, говорится в публикации.
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Для того чтобы предотвратить дальнейшее падение юаня, власти КНР начали продавать валютные резервы. Они также попытались минимизировать опасения, заявив о намерении создать сильную валюту. Ранее председатель КНР Си Цзиньпин, выступая в Сиэтле, заявил, что Китай не будет ослаблять юань.
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