Китайский юань обновил исторические минимумы

Данное решение было принято на фоне ожидания высокой инфляции в Китае, сообщает РБК со ссылкой на The Wall Street Journal.

Темпы роста развивающихся рынков и уровни цен на сырьевые товары падают стремительно, и планы Китая относительно обменного курса становятся основным источником неопределенности, говорится в публикации.

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Для того чтобы предотвратить дальнейшее падение юаня, власти КНР начали продавать валютные резервы. Они также попытались минимизировать опасения, заявив о намерении создать сильную валюту. Ранее председатель КНР Си Цзиньпин, выступая в Сиэтле, заявил, что Китай не будет ослаблять юань.

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