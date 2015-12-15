Мировое влияние Пекина усиливается: ЕБРР принял Китай в состав акционеров банка

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) принял Китай в состав акционеров - еще один шаг вперед для амбиций Пекина о расширении международного влияния, пишет Reuters.

"Зеленый свет" совета директоров банка, о котором было объявлено в понедельник, был ожидаем и дал Китаю символическую 0,1% долю в ЕБРР, а также новый способ увеличения его глобального влияния после недавних мер для расширения связей с Европой и Азией.

Читайте такжеЕБРР ухудшил прогноз падения экономики Украины, но ожидает роста в 2016 году"Членство Китая в ЕБРР откроет значительные новые возможности для устойчивых инвестиций китайских компаний в регионы, где действует ЕБРР", - говорится в заявлении банка, цитирующем его президента Суму Чакрабарти.

Китай будет лишь предоставлять, а не получать средства благодаря членству в банке. Тем не менее, он может получить косвенную выгоду через проекты ЕБРР в таких странах, как Казахстан, пересекающихся с его инициативой "Один пояс - одна дорога".

"Присоединение ЕБРР поможет обеим сторонам поделиться опытом экономического преобразования и развития, предоставит новые возможности для сотрудничества между Китаем и странами вдоль "Шелкового пути", - говорится в заявлении Народного банка Китая, опубликованном на его официальном сайте.

Членство Китая в ЕБРР также обеспечит возможности для инвестиций и сотрудничества для обеих сторон в регионах, включающих Центральную и Восточную Европу, восточную и южную части Средиземноморья и Центральную Азию, сообщил Народный банк Китая.