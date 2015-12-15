Прибыль крупнейших госкомпаний за девять месяцев составила 2 миллиарда

Крупнейшие государственные компании Украины по итогам 9 месяцев текущего года получили порядка 2 миллиардов гривень прибыли против 12 миллиардов гривень убытков за 2014 год, сообщил 14 декабря в ходе заседания Национального совета реформ премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

"Министерство экономического развития и торговли Украины провело анализ прибыльности и убыточности 100 крупнейших госпредприятий за 9 месяцев текущего года. Если в 2014 году чистый финансовый результат без "Нафтогаза" и "Укрзализныци" был "минус" 12 миллиардов гривень, то за 9 месяцев текущего года чистый финансовый результат – "плюс" 2 миллиарда гривень", - цитирует пресс-служба премьер-министра.

По его словам, стабильный финансовый результат демонстрируют и ключевые отраслевые госхолдинги. В частности, по данным правительства, НАК "Нафтогаз Украины" в прошлом году получил 88,4 миллиарда гривень убытка, а за 9 месяцев текущего года 233,6 миллиона гривень прибыли. "Впервые за историю существования этой компании она стала безубыточной", - отметил Яценюк.

Аналогичная ситуация и в НАЭК "Энергоатом", подчеркнул глава правительства. По его информации, в 2014 году энергохолдинг получил 6,4 миллиарда гривень убытка, а за 9 месяцев текущего года – 1,3 миллиарда гривень прибыли.

Яценюк также обратил внимание, что в разы сократились убытки "Укрзализныци": если в прошлом году было 15 миллиардов гривень убытков, то за 9 месяцев этого года идет сокращение - убытки составили 5 миллиардов гривень, а к концу года "Укрзализныця" должна выйти на нулевой баланс.

При этом существенно вырос финансовый результат Администрации морских портов: если в прошлом году прибыль составляла 1,5 миллиарда грнивень, то в текущем году она уже выросла до 3,5 миллиардов гривень.

"Одесский припортовый завод впервые за 4 года получил прибыль - 205 миллионов гривень". Прибыль "Турбоатома" за 9 месяцев года составила 1,2 миллиарда гривень против 637 миллионов гривень убытков в прошлом году, торговый порт "Южный" получил 795 миллионов гривень прибыли против 380 миллионов гривень убытков. Международный аэропорт "Борисполь" в прошлом году получил 126 миллионов гривень убытков, а за 9 месяцев текущего года – 467 миллионов гривень прибыли, - отметил Яценюк. – Прибыльность показала компания "Укринтерэнерго", а вот "Укрэнерго" - серьезную убыточность. Также убыточными являются угольные компании".

По мнению Яценюка, существенным фактором изменения финансового положения компаний станет принятие закона о приватизации госактивов и об усовершенствовании управления госкомпаний, не подлежащих приватизации. Кроме того, власти должны принять решение о ликвидации порядка 1 600 госпредприятий, которые на текущий момент не функционируют.

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Ранее Яценюк заявил о необходимости формирования госхолдингов – от трех до семи – в которые войдут госпредприятия. Причем в правительстве исповедуют отраслевой подход, когда каждая отрасль получит свой профильный холдинг. На стадии обсуждения вопрос создания единого – управляющего госхолдинга.

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