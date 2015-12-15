Минфин ухудшил прогноз падения экономики Украины по итогам года до 12%

Министерство финансов Украины прогнозирует падение экономики Украины по итогам 2015 года на уровне 12%, что несколько хуже оценок Министерства экономического развития и торговли, прогнозировавшего падение на уровне 10%. В то же время в Минфине подчеркнули, что таковы прогнозы Всемирного банка.

Такие цифры были представлены в ходе пресс-конференции министра финансов Украины Натальи Яресько.

В то же время, Минфин подтвердил прогноз роста экономики в 2016 году на 2%. Именно такой показатель развития экономики заложен в проект бюджета на 2016 год.

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Как сообщал УНИАН, в конце ноября Минэкономразвития оценило падение экономики Украины по итогам 10 месяцев текущего года на уровне 11,8%, при этом спрогнозировало, что по итогам года падение замедлится до 10% при спаде промпроизводства в 13,5-13,7%.

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