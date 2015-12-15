Российский рубль упал до исторического минимума за 17 лет

Банк России установил курс доллара на 16 декабря на отметке в 70,82 рубля, что является историческим максимумом для российской валюты после деноминации 1998 года. По сравнению с предыдущим днем курс доллара ЦБ РФ вырос на 60 копеек, сообщает Meduza.

"Евро по курсу ЦБ РФ на 16 декабря стоит 78,23 рубля, что на 1,27 рубля больше, чем днем ранее. Официальный курс единой европейской валюты преодолел отметку в 78 рублей впервые за 10 месяцев", - говорится в сообщении.

"Курс рубля падает на фоне снижающихся мировых цен на нефть. На бирже ICE в Лондоне баррель нефти Brent днем 15 декабря стоит 38,67 доллара. Днем ранее североморская смесь нефти стоила менее 38 долларов за баррель", - отмечает издание.

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Как сообщал УНИАН, российский рубль продолжает дешеветь на фоне падения цен на нефть. В понедельник цена барреля нефти марки Brent впервые с 2008 года опустилась ниже $37 и продолжает торговаться ниже этой отметки.

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