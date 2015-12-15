Яресько: Украина ведет диалог с РФ по "долгу Януковича" через немецких "посредников"

Украина ведет постоянный диалог с российской стороной по вопросу долга в размере 3 млрд долл., но не напрямую, а через немецких «посредников», сообщила журналистам министр финансов Украины Наталья Яресько.

«Мы с ними (российской стороной – УНИАН) в контакте через немецких партнеров каждый день. Как вы знаете, я в Перу встречалась с ними под медиацией (при посредничестве – УНИАН) министра финансов Германии. И они (немецкая сторона – УНИАН) нам помогают как посредники», – сказала Яресько.

При этом она уточнила, что прямых переговоров Украина и Россия не ведут и предложений от российской стороны напрямую Украина не получала.

Как сообщал УНИАН, Украина и Комитет кредиторов 27 августа достигли соглашения о реструктуризации части государственного долга общим объемом 18 млрд долл., которая предполагает полное списание 3 млрд долл., отсрочку платежей по телу кредита в сумме 8,5 млрд долл. на 4 года, а также фиксирование ставки купона по всем бондам на уровне 7,75% годовых.

В периметр реструктуризации также вошел кредит, полученный Украиной в рамках договоренностей между президентом РФ Владимиром Путиным и тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем в декабре 2013 года. Кредит был выдан посредством выкупа евробондов Украины на 3 млрд долл. через Ирландскую фондовую биржу, что приравнивает его к коммерческому, однако российская сторона настаивает, что данный заем является межгосударственным, поскольку покупателем облигаций был российский государственный фонд.

14 октября большинство кредиторов поддержали предложенные Украиной условия обмена облигаций и приняли условия обмена облигаций на новые бумаги со сроком погашения с 2019 года.

Российская сторона не приняла условий Украины и не выдвигала своих предложений по урегулированию долгового вопроса.

При этом ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд не раз призывал Киев и Москву начать прямые переговоры по долгу. 8 декабря Международный валютный фонд смягчил требования в своей политике кредитования стран, имеющих долговые проблемы, в том числе по суверенному долгу. По данным Bloomberg, такое решение Фонда позволит ряду стран, в первую очередь Украине, продолжить сотрудничество с МВФ даже при условии невыплаты долгов, в частности «российского» долга.

При этом глава украинского правительства Арсений Яценюк подчеркивал, что Украина готова судиться с Россией по вопросам долга, если до суда они так и не будут урегулированы.