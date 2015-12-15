Кремль с настороженностью наблюдает за курсом рубля - пресс-секретарь Путина

Колебания курса российской валюты вызывают настороженность, но власти пристально следят за подобными скачками, сообщил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА "Новости".

Читайте такжеРоссийский рубль упал до исторического минимума за 17 лет"Безусловно, подобное колебание валюты вызывает, конечно, настороженность. Безусловно, очень пристально за этим наблюдают. Соответствующие обсуждения ведутся. Но что касается конкретно уровня, этот вопрос нужно адресовать правительству", — сказал Песков.