Вкладчикам банка "Контракт" возобновят выплаты с 16 декабря

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 16 декабря возобновит выплаты вкладчикам банка "Контракт" через отделения "ОТП банка", сообщается на сайте фонда.

Согласно сообщению, вкладчики могут до 27 января обращаться в учреждения банка-агента фонда.

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Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц 7 октября ввел временную администрацию в банк "Контракт" на основании решения НБУ о признании банка неплатежеспособным.

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Справка УНИАН. Банк "Контракт" работает на рынке Украины с 1993 года и входит в группу небольших финучреждений по объему активов. По данным банка, на 1 апреля 2015 года его крупнейшими акционерами являлись ООО "Бимен" (21%), ООО "Фьючерс" (49,77%) и ООО "Форма-К" (23,95%).