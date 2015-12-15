Польша открывает Украине кредитную линию на 1 миллиард евро

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на совместной пресс-конференциис президентом Польши Анджеем Дудой сегодня в Киеве.

"Что касается макроэкономического сотрудничества, я могу сказать, что проведены переговоры между председателем Нацбанка Гонтаревой и председателем польского банка и достигнуты договоренности об открытии кредитной линии на сумму в 4 миллиарда злотых или 1 миллиард евро, что будет способствовать торговому обороту Украины и Польши", - отметил он.

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