Польша открывает Украине кредитную линию на 1 миллиард евро
14:28, 15 декабря 2015Финансы
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Кредитная линия на сумму в 4 миллиарда злотых или 1 миллиард евро будет способствовать торговому обороту Украины и Польши.
Польша открывает Украине кредитную линию на 1 миллиард евро / hyser.com.ua
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на совместной пресс-конференциис президентом Польши Анджеем Дудой сегодня в Киеве.
"Что касается макроэкономического сотрудничества, я могу сказать, что проведены переговоры между председателем Нацбанка Гонтаревой и председателем польского банка и достигнуты договоренности об открытии кредитной линии на сумму в 4 миллиарда злотых или 1 миллиард евро, что будет способствовать торговому обороту Украины и Польши", - отметил он.
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