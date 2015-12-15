"Сбербанк России" переименовал свою украинскую дочку

Дочерний банк «Сбербанка России» в Украине сменил название на «Сбербанк»

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра.

При этом, согласно информации на сайте Национального банка Украины, по состоянию на 4 декабря 2015 года единственным владельцем банка является «Сбербанк России».

Как сообщал УНИАН, дочерний банк «Сбербанка России» в Украине за январь-сентябрь 2015 года получил 1,610 млрд грн убытка против 104,176 млн грн прибыли за аналогичный период предыдущего года.

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Справка УНИАН. Дочерний банк «Сбербанка России» в Украине работает на рынке страны с 2001 года и входит в группу крупнейших по активам.

100% акций банка принадлежат «Сбербанку России» (Российская Федерация).