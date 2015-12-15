Путин подписал бюджет РФ на следующий год с "дырой" почти $34 миллиарда

Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2016 год с дефицитом в 3% ВВП.

Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает Gazeta.ru.

Бюджет принимается только на 2016 год вместо традиционного трехлетнего периода. Доходы запланированы на уровне 13,738 трлн руб., расходы — 16,099 трлн руб. Дефицит бюджета составит 2,36 трлн руб., или 3% ВВП (33,6 мдрд долл. – ред.).

Финансовый документ РФ на следующий год составлен исходя из уровня инфляции не выше 6,4% и среднегодовой цены на нефть марки Urals в $50 за баррель.

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Верхний предел внутреннего госдолга на 1 января 2017 года установлен на уровне 8,818 трлн руб., внешнего госдолга — $55,1 млрд, или €50,1 млрд.

Объем внутренних заимствований в 2016 году не должен превысить 300 млрд руб., внешних — $3 млрд.

Прогнозируемый объем Резервного фонда на начало 2016 года — 3,4 трлн руб., на конец года — чуть больше 1 трлн руб. Прогноз по Фонду национального благосостояния — 4,9 трлн руб. на 1 января и 4,66 трлн руб. на конец года.