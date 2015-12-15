Нет капитализации: Минфин не будет вливать деньги в "Нафтогаз" и госбанки в 2016 году

Министерство финансов Украины при разработке проекта государственного бюджета на 2016 год не предусматривало докапитализацию национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» и выпуска ОВГЗ для этих целей, а также госбанков, сообщил в ходе пресс-конференции в Киеве первый заместитель министра финансов Игорь Уманский.

«Мы не предполагали в проекте бюджета на следующий год увеличение уставного капитала НАК «Нафтогаза» ни на одну гривню, - сказал Уманский. - Что касается госбанков, мы сумму не закладывали, все будет зависит от годового аудита. И оценки на сегодняшний день таковы, что они не будут нуждаться в дополнительном капитале. Но конечный аудит окончательно определит (необходимость докапитализации - УНИАН)".

Ранее глава правительства Арсений Яценюк отмечал, что Кабинет министров в 2016 году не будет дотировать из бюджета крупнейший в Украине государственный энергохолдинг «Нафтогаз Украины».

Читайте такжеДепутаты получили проект госбюджета-2016: основные цифры

Справка УНИАН. «Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года и входит в группу крупнейших банков Украины. 100% акций банка принадлежат государству.

"Ощадбанк" в январе-сентябре 2015 года получил 5,4 миллиарда гривень убытков против прибыли в 550,9 миллиона гривень за аналогичный период годом ранее.

Как сообщила пресс-служба банка, убыток был получен за счет формирования значительного объема резервов вследствие девальвации гривни, ухудшения качества активов в зоне АТО, технического дефолта отдельных госпредприятий - клиентов банка.

«Укрэксимбанк» работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупнейших финучреждений по активам. 100% акций банка принадлежат государству. "Укрэксимбанк" в январе-сентябре 2015 года получил 8,330 миллиарда гривень убытка, в то время как за аналогичный период предыдущего года убыток банка составил 3,951 миллиарда гривень.