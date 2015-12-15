Отсутствие программы сотрудничества с ключевым кредитором Украины Международным валютным фондом закроет нашей стране программы макрофинансовой помощи со стороны Европейского Союза, программу финансовых гарантий со стороны США, дестабилизирует банковский рынок и, как следствие, приведет к непредсказуемым валютным колебаниям, сказала министр финансов Украины Наталья Яресько.

«МВФ Украине сейчас очень нужен. Без него мы не сможем обеспечить стабильность нашей экономики, стабильность национальной валюты, уменьшать уровень инфляции. Для Украины это ключевой кредитор, который не только дает финансовую поддержку, но это еще и символ того, правильно ли страна проводит реформы. Ведь все кредиторы смотрят на выполнение нашей программы с МВФ. Если мы не пойдем по программе (с МВФ - УНИАН), то все другие кредиторские возможности закрываются. Я имею в виду американские кредитные гарантии, макрофинансовую помощь ЕС. Никто не откроет, если мы вне программы МВФ», - сказала она.

Министр отметила, что помимо МВФ есть еще два способа получить деньги – выход на внешние рынки заимствований, который по объективным причинам для Украины закрыт, а также выпуск внутренних облигаций. Однако эмиссия ОВГЗ приведет к галопирующей инфляции и резкому удешевлению национальной валюты.

Как сообщал УНИАН, МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility - EFF) общим объемом 17,5 млрд долл. сроком на 4 года 11 марта текущего года. Первый транш по новой программе в объеме 5 млрд долл. Украина получила 13 марта, второй на 1,7 млрд долл. – 4 августа.

Второй пересмотр программы проходил для Украины в два этапа. Миссия фонда работала в Киеве в сентябре и 2 октября приостановила переговоры в связи с необходимостью проведения местных выборов, а также дискуссий внутри страны по налоговой реформе и проекту госбюджета на 2016 год. В ноябре переговоры возобновились.

По итогам работы последней миссии Фонд отметил углубление взаимопонимания с украинскими властями по ключевым вопросам экономических реформ, но он ожидает от правительства подготовки сбалансированного проекта госбюджета на следующий год и утверждения этого проекта Верховной Радой.

При этом Минфин и Нацбанк не исключают, что, несмотря на достижение компромисса по налоговым изменениям и проекту бюджета 2016 года, Украина, вероятнее всего, не получит до конца года третий транш в объеме 1,7 млрд долл. по техническим причинам – прежде всего, в связи с началом рождественских и новогодних праздников.

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Получение третьего транша по программе EFF является залогом получения 1 млрд долл. кредитных гарантий от правительства США, а также кредитных траншей от других кредиторов – Всемирного банка, ЕБРР, правительств стран ЕС.