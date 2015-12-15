Правительство хочет получить право вносить изменения в бюджет

Министерство финансов Украины предлагает ограничить перечень случаев, позволяющих вносить изменения в государственный бюджет, а также предоставить правительству право вносить такие изменения.

Об этом в ходе пресс-конференции заявила министр финансов Наталья Яресько.

По ее словам, такими случаями должны стать изменение макропоказателей развития экономики, изменение объема дефицита бюджета, а также невыполнение бюджетных показателей или перевыполнение их в течение трех кварталов.

«Нам необходимо установить случаи, когда можно было бы вносить изменения в госбюджет в течение года. В частности, если речь идет об изменении показателей дефицита или макропрогнозов, то право вносить изменения будет только у Кабинета министров. А также в случае перевыполнения за три квартала или недополучения средств по результатам одного квартала», - сказала министр.

Она также предложила, чтобы парламентарии тоже могли вносить изменения в бюджет, но только по согласованию с Минфином и только в рамках перераспределения средств в ранее оговоренных рамках. «Таким образом, мы будет держать баланс не только тогда, когда принимаем бюджет, но и на протяжении всего года», - сказала Яресько.

При этом она подчеркнула, что такая норма является рекомендацией ключевого кредитора страны Международного валютного фонда.

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Как сообщал УНИАН, в начале декабря Минфин представил проект государственного бюджета на 2016 год с дефицитом 3,7% ВВП. Доходы госбюджета определены на уровне 601,4 млрд грн, расходы – 674 млрд грн. Объем госгарантий – 28,2 млрд грн. Объем заимствований - 202,997 млрд грн. Прожиточный минимум, согласно документу, с 1 января 2016 года составит 1330 грн, с 1 мая - 1399 грн, с 1 декабря - 1496 грн. Размер минимальной зарплаты – с 1 января 1378 грн, с 1 мая – 1450 грн, с 1 декабря – 1550 грн.

Одновременно Кабмин предлагает доформировать стабилизационный энергетический фонд в объеме 700 млн долл. Первоначально этот показатель составлял 500 млн долл.