Гривня закрыла межбанк на уровне 23,75 за доллар

Во вторник, 15 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 23,55/23,75 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 25,8060/26,0200 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3350/0,3390 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 23,4513 грн/долл., к этому часу было заключено 601 сделок на сумму 432,67 млн долл.