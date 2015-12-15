Гривня закрыла межбанк на уровне 23,75 за доллар
18:23, 15 декабря 2015Финансы
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Котировки гривни по отношению к евро находятся на отметке 25,8060/26,0200 грн/евро.
Средневзвешенный курс гривни установился на уровне 23,4513 грн/долл. / Фото УНИАН
Во вторник, 15 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 23,55/23,75 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 25,8060/26,0200 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3350/0,3390 грн/рубль.
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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 23,4513 грн/долл., к этому часу было заключено 601 сделок на сумму 432,67 млн долл.
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