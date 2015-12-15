Экспорт товаров из Украины за десять месяцев превысил импорт на $381 миллион

Профицит внешней торговли товарами в Украине по итогам января-октября 2015 года составил 381 млн долл., что на 31,3% больше показателя за аналогичный период прошлого года на уровне 290,1 млн долл., сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, в январе-октябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт товаров из Украины снизился на 31,8% - до 31,342 млрд долл., импорт - на 32,2%, до 30,961 млрд долл. Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 1,01 (в январе-октябре 2014 года – 1,01). Внешнеторговые операции в этот период проводились с партнерами из 213 стран мира.

Объем экспорта товаров в страны ЕС в январе-октябре 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года снизился на 28,4% - до 10,472 млрд долл. и составил 40,7% в общем объеме экспорта.

Импорт товаров из стран ЕС за этот период снизился на 27,9% - до 12,547 млрд долл. и составил 40,5% в общем объеме импорта.

Объем экспорта товаров в Российскую Федерацию в январе-октябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 54,3% - до 4,013 млрд долл., объем импорта за этот период снизился на 43% - до 6,399 млрд долл.

Данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

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Как сообщал УНИАН, профицит внешней торговли товарами в Украине по итогам января-сентября 2015 года составил 737 млн долл., что на 27,7% больше показателя за аналогичный период прошлого года на уровне 577,3 млн долл.

По итогам 2014 года дефицит внешней торговли товарами Украины сократился в 29 раз - до 468,3 млн долл.